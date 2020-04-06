Фотограф "заполнил" улицы испанского городка массовой процессией в Вербное воскресенье (фоторепортаж)
Фотограф Reuters прошелся по городку Ронда в Испании с фотографиями традиционной праздничной процессии, таким образом заполнив безлюдные улочки в Вербное (пальмовое) воскресенье, которое католики в этом году отмечали 5 апреля.
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Отмечается, что фотографии были сделаны в прошлом году, когда город шумно отмечал этот традиционный праздник. Обычно за неделю до Пасхи в городе проходит большая процессия, в которой принимают участие представители духовенства, актеры, музыканты, различные братства и простые горожане.
А так Вербное воскресенье проходило в Ронде в этом году.
Отметим, Испания в настоящее время является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира - там вирусом состоянию на 6 апреля 2020 года заболели более 135 тысяч человек (больше только в США), COVID-19 уже забрал более 13 тысяч жизней в Испании (больше только в Италии).
Ранее УНИАН.Туризм показывал, как выглядят итальянские города во время карантина.
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