Фотограф "заполнил" улицы испанского городка массовой процессией в Вербное воскресенье (фоторепортаж)

Обычно за неделю до Пасхи в городе Ронда проходит большая процессия, в которой принимают участие представители духовенства, актеры, музыканты, различные братства и простые горожане.

Фотограф Reuters прошелся по городку Ронда в Испании с фотографиями традиционной праздничной процессии, таким образом заполнив безлюдные улочки в Вербное (пальмовое) воскресенье, которое католики в этом году отмечали 5 апреля.

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Отмечается, что фотографии были сделаны в прошлом году, когда город шумно отмечал этот традиционный праздник. Обычно за неделю до Пасхи в городе проходит большая процессия, в которой принимают участие представители духовенства, актеры, музыканты, различные братства и простые горожане.

А так Вербное воскресенье проходило в Ронде в этом году.

Отметим, Испания в настоящее время является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира - там вирусом состоянию на 6 апреля 2020 года заболели более 135 тысяч человек (больше только в США), COVID-19 уже забрал более 13 тысяч жизней в Испании (больше только в Италии).

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