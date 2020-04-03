Белоснежная каменная пустыня: как выглядят сегодня улицы знаменитого итальянского городка Альберобелло (фоторепортаж)

Городок на юго-востоке Италии с 10 тысячами жителей во времена без коронавируса был довольно популярным среди туристов.

Небольшая коммуна Альберобелло на юго-востоке Италии знаменита уникальными сооружениями - белоснежными труллами с серыми каменными крышами.

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Этот город с 10 тысячами жителей включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и обычно является достаточно популярным среди туристов, однако сейчас, как и вся страна, она на карантине из-за пандемии коронавируса.

Отметим, Италия - едва ли не больше всех в мире пострадала от вируса COVID-19. Здесь с начала года по состоянию на 3 апреля 2020 года коронавирусом заболели более 115 тысяч человек, почти 14 тысяч человек умерли от последствий болезни.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, фотосервисе Reuters в рамках проекта The Wider Image: High noon in a coronavirus-stricken world 31 марта 2020 года снял, как выглядят различные города мира в 12:00 по местному времени. Есть среди них и Киев.

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