Тысячи людей в Индии отпраздновали фестиваль красок Холи (фоторепортаж)

В этом году эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на красочную традицию.

В Индии 9-10 марта праздновали пик традиционного Фестиваля красок Холи.

Это ежегодный индуистский праздник весны и в буквальном смысле самое яркое действо на планете, пишет НВ.

Праздник Холи, как правило, выпадает на полнолуние. В первую ночь празднований традиционно сжигают чучело демона Холики - противницы бога Вишну. Действо символизирует победу добра над злом, обновление природы и новые начинания.

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А на второй день фестиваля, который ежегодно привлекает в Индию десятки тысячи туристов, участники праздничных шествия осыпают друг друга цветным порошком и поливают подкрашенной водой.

CNN называет Холи "самым фотогеничным праздником" мира, однако отмечает, что в этом году эпидемия коронавируса наложила свой отпечаток на красочную традицию. Многие участники шествий, особенно иностранные туристы, предпочли надеть маски и респираторы, а премьер-министр Индии Нарендра Моди в этом году решил и вовсе отказаться от участия в празднике.