Наварили 75 литров грибной похлебки и показали свадьбу Довбуша: как Яремче отгуляло День города (фоторепортаж)

Рецепту карпатской грибной юшки более 250 лет и каждая семья имеет свои традиции приготовления блюда, которые держит в секрете.

В субботу, 27 июля, один из самых популярных карпатских курортов Яремче - отмечал День города. В честь этого праздника здесь организовали Первый открытый гуцульский карнавал, фестиваль грибной похлебки и много других мероприятий, которые развлекали как местных жителей, так и туристов.

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С самого утра мэры четырех городов Яремчанщины готовили в центре города карпатскую грибную юшку, которой бесплатно угощали всех гостей мероприятия. Способ приготовления у гуцулов особый - варить ее начали в 4 утра и готовили целых 9-ть часов.

“Гуцулы просыпаются очень рано, около 4 часов утра и начинают готовить, - говорит мэр Яремче Василий Онутчак. - Особенность в том, что юшка готовится на очень медленном огне. Настоящие хозяйки используют только собственноручно собранные белые грибы и домашнюю лапшу”.

Рецепту карпатской грибной юшки более 250 лет и каждая семья имеет свои традиции приготовления блюда, которые держит в секрете, впрочем, некоторые особенности колоритного блюда мэры городов все же раскрыли. Для грибной похлебки редко используют картофель и мясо. Среди ингредиентов только – белые грибы, морковь, лук, лапша, чеснок и зелень. Главная изюминка в том, что юшка должна томиться много часов на легком огне.

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Всего на День города в Яремче наварили 75-литров похлебки, поэтому гости праздника могли оценить вкус блюда, приготовленного по старинным гуцульским рецептам.

После угощения все отправились наслаждаться главной "изюминкой" Дня города - Первым открытым гуцульским карнавалом.

Участники должны были сделать платформу, обязательным условием которой было наличие гуцульской символики и демонстрация местных традиций. Колонна с участниками в течение часа презентовала свои таланты гостям праздника. Всего праздничных платформ было шесть, однако демонстрировали их больше сотни участников.

Лучшей стала платформа от санатория “Прикарпатский”, которая получила приз – 10 000 гривен. Эту платформу представили 30 детей, что именно сейчас здесь отдыхали. Дети прошлись по городу-курорту Яремче в костюмах и исполнили украинские песни.

Интересная платформа была у Отдела культуры Яремчанского горисполкома – инсценировано свадьбы Олексы Довбуша и Марички. Все участники платформы были одеты в национальные костюмы. Актер, исполнявший роль Довбуша появился верхом на лошади.

Romantik Spa Hotel представил платформу, на который угощали пивом и карпатскими вкусностями. Девушки на платформе были одеты в стиле Октоберфеста.

Все, кто принимал участие в конкурсе платформ, подошли к этому очень творчески. Так, можно было увидеть платформу с лопастями от вертолета, а также крупнейший в Украине джип, собранный сразу из трех машин. В нем одновременно могут разместиться 11 человек.

По словам инициатора мероприятия, председателя совета предпринимателей Яремчанщины и отельера Ивана Гаврона, мероприятие пришлось по душе не только местным жителям и туристам, но и иностранцам.

"Мы показали, что украинцы умеют танцевать и карнавалить. Надо показать украинцам и миру, что Карпаты – лучшее место для отдыха и нам тоже есть что показать! Показать, что у нас лучшая кухня, высокого уровня сервис, и есть чем заняться в свободное время. У меня был разговор с туристами из Польши, так им настолько понравился наш карнавал, что они хотят сделать что-то подобное в Польше. Ну, и мы, конечно, будем продолжать начатую традицию и в следующем году снова проведем Гуцульский карнавал, который станет еще масштабнее", - говорит он.

На карнавал съехались туристы со всей Украины: Запорожья, Днепра, Киева, Измаила. Часто встречались гости и из заграницы, например, из Израиля и Канады. А гости из Литвы даже приняли участие в праздничном концерте в честь Дня города.

"Очень большая работа была проведена мной, для того чтобы затянуть людей из других стран. Сейчас на территории Romantik Spa Hotel отдыхают гости из Израиля. Дважды они праздновали здесь Песах. А для этого надо было организовать специальное питание и другие вещи. Это кропотливый труд. При чем количество гостей из этой страны в этом году должно быть больше, но помешали распри и недоразумения в аэропортах. Не так сработали наши пограничники по отношению к ним. А мы, яремчанцы, должны быть Швейцарией в этом смысле, мы должны иметь полный нейтралитет: не обращать внимания ни на национальности, ни на цвет кожи, ни на религию. Мы должны повернуться к людям лицом и качественно делать свою работу", - объясняет председатель совета предпринимателей Яремчанщины и отельер Иван Гаврон.

Что же, надеемся, что Первый открытый гуцульский карнавал стал только началом, и каждый год туристы из Украины и мира смогут увидеть это яркое зрелище в большем размахе и разнообразии.