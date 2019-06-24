Город грандиозных небоскребов: чем поражает туристов Дубай (фоторепортаж)

В наши дни Дубай поражает своей современной архитектурой - порой футуристической, порой чудной, а порой просто роскошной.

Дубай - крупнейший город в Объединенных Арабских Эмиратах, административный центр одноименного эмирата и одновременно крупнейший торговый, финансовый и туристический центр Ближнего Востока.

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Город долгое время оставался в тени, однако после того, как эмират открыл собственные залежи нефти, все изменилось. Благодаря этому в 90-х и 2000-х годах в Дубае стремительно вырос рынок недвижимости. В этот период здесь было реализовано немало масштабных архитектурных проектов.

В наши дни Дубай поражает своей современной архитектурой - порой футуристической, порой забавной, а порой просто роскошной. Именно здесь расположено невероятное количество грандиозных небоскребов, равных которым нет нигде в мире.

Как сообщал УНИАН.Туризм, с кынця 2017 года между Украиной и ОАЭ действует безвизовый режим.