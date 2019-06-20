400 ангелов под одной крышей: во Львове открыли уникальный художественный проект (фоторепортаж)

В 23 выставочных залах Дворца Лозинского и Музея Пинзеля можно увидеть произведения самых известных художников прошлого и современности: от Дюрера, Рембрандта, Буше, Врубеля, Мальчевского, Клингера, Кульцичкой, Новаковского до Шагала, Кабакова, Равского, Костырко, Сильваши и Ялозы.

19 июня 2019 года во Львове открыли масштабный художественный проект "Ангелы", над созданием которого три года работала кураторская группа основателя арт-центра "Я Галерея" Павла Гудимова, бывшего участника группы "Океан Эльзы".

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В течение всего этого времени команда проекта искала интересные произведения, факты и истории, посвященные ангелам.

В результате, на сегодня в рамках проекта выставлено более 400 экспонатов из музейных и частных коллекций, посвященных этой тематике. В 23 выставочных залах Дворца Лозинского и Музея Пинзеля можно увидеть произведения самых известных художников прошлого и современности: от Дюрера, Рембрандта, Буше, Врубеля, Мальчевского, Клингера, Кульцичкой, Новаковского до Шагала, Кабакова, Равского, Костырко, Сильваши и Ялозы.

Выставка продлится до 22 сентября 2019 года, а будет работать ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника. В выходные дни - до 18:00. Место проведения - Львовская национальная галерея искусств имени Б.Г. Возницкого.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о том, что интересного можно посмотреть во Львове.