Туристы съезжаются полюбоваться незабываемыми пейзажами горного озера Дерборанс в Швейцарии (фоторепортаж)

Озеро Дерборанс сформировалось после двух мощных камнепадов XVIII века, когда горные породы перекрыли русло реки Дербонна.

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