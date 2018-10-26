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Туристы съезжаются полюбоваться незабываемыми пейзажами горного озера Дерборанс в Швейцарии (фоторепортаж)

16:13, 26 октября 2018
Фотоотчеты
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Полюбоваться этими незабываемыми пейзажами также съезжаются туристы.

Это горное озеро находится неподалеку от села Дербонен во франкоязычном муниципалитете Контей в Швейцарии.

Интересно, что озеро Дерборанс сформировалось после мощных камнепадов 24 сентября 1714 года и 23 июня 1749 года, когда около 50 млн. кубических метров горных пород перекрыли русло реки Дербонна.

Озеро окружено скалистыми горными массивами, частично покрытыми хвойной растительностью.

Ранее Reuters показал живописные альпийские пейзажи неподалеку от австрийского Инсбрука.

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Теги: #Швейцария#горы#природа#озеро#пейзажи#осень