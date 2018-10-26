Туристы съезжаются полюбоваться незабываемыми пейзажами горного озера Дерборанс в Швейцарии (фоторепортаж)
16:13, 26 октября 2018Фотоотчеты
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Озеро Дерборанс сформировалось после двух мощных камнепадов XVIII века, когда горные породы перекрыли русло реки Дербонна.
Фотосервис Reuters опубликовал удивительные осенние фото швейцарского горного озера Дерборанс.
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Полюбоваться этими незабываемыми пейзажами также съезжаются туристы.
Это горное озеро находится неподалеку от села Дербонен во франкоязычном муниципалитете Контей в Швейцарии.
Интересно, что озеро Дерборанс сформировалось после мощных камнепадов 24 сентября 1714 года и 23 июня 1749 года, когда около 50 млн. кубических метров горных пород перекрыли русло реки Дербонна.
Озеро окружено скалистыми горными массивами, частично покрытыми хвойной растительностью.
Ранее Reuters показал живописные альпийские пейзажи неподалеку от австрийского Инсбрука.
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