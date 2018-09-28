Reuters показал живописные альпийские пейзажи неподалеку от австрийского Инсбрука (фоторепортаж)
Фотосервис Reuters опубликовал удивительные пейзажи с горы Хафелекаршпитце недалеко от австрийского горнолыжного курорта Инсбрук.
Читайте такжеКак не испортить свое европейское Рождество
Отметим, гора Хафелекаршпитце расположена в так называемой северной цепи Восточных Альп. Высота ее достигает 2 334 метра над уровнем моря.
Летом гора является довольно популярной среди туристов как пешеходный маршрут, а зимой здесь проходит лыжная трасса.
Стоит также отметить, что виды с горы Хафелекаршпитце открываются одинаково очаровательные в любое время года.
Сам город Инсбрук, столица земли Тироль, не менее привлекателен для туристов. Ведь кроме того, что это всемирно известный центр зимних видов спорта, город является довольно интересным и уютным с архитектурной точки зрения.
Отметим, не менее впечатляющими являются пейзажи альпийской горы Маттерхорн, розтажованої в швейцарских Альпах.