Reuters показал живописные альпийские пейзажи неподалеку от австрийского Инсбрука (фоторепортаж)

Пейзажи с горы Хафелекаршпитце открываются одинаково очаровательные в любое время года.

Фотосервис Reuters опубликовал удивительные пейзажи с горы Хафелекаршпитце недалеко от австрийского горнолыжного курорта Инсбрук.

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Отметим, гора Хафелекаршпитце расположена в так называемой северной цепи Восточных Альп. Высота ее достигает 2 334 метра над уровнем моря.

Летом гора является довольно популярной среди туристов как пешеходный маршрут, а зимой здесь проходит лыжная трасса.

Стоит также отметить, что виды с горы Хафелекаршпитце открываются одинаково очаровательные в любое время года.

Сам город Инсбрук, столица земли Тироль, не менее привлекателен для туристов. Ведь кроме того, что это всемирно известный центр зимних видов спорта, город является довольно интересным и уютным с архитектурной точки зрения.

Отметим, не менее впечатляющими являются пейзажи альпийской горы Маттерхорн, розтажованої в швейцарских Альпах.