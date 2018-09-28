цей матеріал доступний українською

Reuters показал живописные альпийские пейзажи неподалеку от австрийского Инсбрука (фоторепортаж)

14:05, 28 сентября 2018
Фотоотчеты
260 0

Читайте такжеКак не испортить свое европейское Рождество

Отметим, гора Хафелекаршпитце расположена в так называемой северной цепи Восточных Альп. Высота ее достигает 2 334 метра над уровнем моря.

Летом гора является довольно популярной среди туристов как пешеходный маршрут, а зимой здесь проходит лыжная трасса.

Стоит также отметить, что виды с горы Хафелекаршпитце открываются одинаково очаровательные в любое время года.

Сам город Инсбрук, столица земли Тироль, не менее привлекателен для туристов. Ведь кроме того, что это всемирно известный центр зимних видов спорта, город является довольно интересным и уютным с архитектурной точки зрения.

Отметим, не менее впечатляющими являются пейзажи альпийской горы Маттерхорн, розтажованої в швейцарских Альпах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Австрия#Альпы#горы#Инсбрук