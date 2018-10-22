Японский парк на месте бывшей военной базы покрылся "красным ковром" (фоторепортаж)

Национальный Приморский парк Хитачи в городе Хитати-Нака построен на месте бывшей американской базы.

Приморский парк Хитачи в Японии в середине октября традиционно покрылся красным ковром из листьев кохии, она же бассия веничная.

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Удивительные фото из парка Хитачи опубликовал фотосервис Reuters.

Тем временем туристы массово приходят пофотографироваться или просто погулять среди этой бескрайней красоты.

Отметим, Kochia scoparia, у нас более известная как кохия, является однолетним растением, зеленые листья которого к осени приобретают красный цвет. Растению присущ хороший самосев и нужно много пространства, поэтому обычно оно захватывает довольно большие площади, создавая тем самым удивительные пейзажи.

Национальный Приморский парк Хитачи в городе Хитати-Нака занимает территорию площадью около 190 га и основан в 1991 году на месте бывшей американской базы. Парк является довольно популярным среди горожан и туристов, в том числе за счет того, что много цветов в нем цветут круглый год. Также на его территории есть зоопарк, луна-парк, бассейн, чертово колесо и многое другое.

Отметим, "цветочный" туризм является довольно популярным в Японии. Так, весной сюда приезжают немало туристов, чтобы полюбоваться традиционным цветением сакуры.

Кстати, Япония готовится предложить туристам электронные визы.