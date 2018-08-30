В Португалии развивают музей на базе бывшей политической тюрьмы, чтобы напомнить современной Европе об ошибках прошлого (фоторепортаж)

В тюрьме на территории древней крепости в португальском Пениши более 35 лет содержались оппоненты режима диктатора Салазара.

Португалия планирует превратить печально известную политическую тюрьму в городе Пениши в полноценный музей.

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Таким образом местные власти хотят уберечь память о жертвах режима Антониу де Салазара, которые были замучены в стенах этой тюрьмы во время его правления за свои антифашистские взгляды.

Кроме того, поскольку поддержка крайне правых групп в последнее время растет по всей Европе, те, кому удалось выжить в тюрьме в Пенише, говорят: очень важно, чтобы молодые поколения узнали об их страданиях во времена Салазара, самого продолжительного в Европе правого диктатора.

Крепость Пениши была построена по приказу короля Жуана еще в IV веке, и вплоть до 1897 года она защищала королевство от нападений с моря. В 1932 году она стала тюрьмой, действовавшей в период диктатуры Салазара вплоть до 1968 года.

На данный момент сама крепость тоже привлекает немало туристов, которые среди прочего могут попасть в середину отдельных камер и помещений тюрьмы. Однако теперь власти Португалии хотят развивать ее до статуса полноценного музея, в том числе при помощи еще живых бывших политических заключенных.

Отметим, это далеко не первая тюрьма-музей, призванная напомнить людям об ужасных страницах истории. Например, в Берлине работает музей в здании бывшей следственной тюрьмы Штази «Хоэншенхаузен», где все желающие могут на собственной шкуре ощутить все ужасы тайной полиции ГДР.

Кстати, всего в 55 ккилометрах от Пениши расположена еще одна популярная туристическая местность в Португалии - пляж Praia do Norte, который привлекает серферов со всего мира.