Во Львове прошел фестиваль театров кукол (фоторепортаж)

12:54, 04 июля 2018
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В частности, в фестивале кроме львовских мастеров приняли участие театральные коллективы из Черкасс, Одессы, Ивано-Франковска, Днепра, Сум, Северодонецка, а также зарубежные гости - из Ирана, Польши, Литвы и Белоруссии.

Для показа фестивальных спектаклей были задействованы пять театральных площадок города Львова.

Одной из главных изюминок фестиваля стало выступление известного мастера по изготовлению кукол Сергея Соловьева из Житомира, который в прошлом году сначала основал уличный театр марионеток, который впоследствии превратился в театр-студию «Compliment».

Как сообщал УНИАН.Туризм, недавно в центре Львова установили вроцлавского гнома.

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Теги: #Львов#фестиваль