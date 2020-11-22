"Укрзализныця" назначила на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева на горнолыжный курорт Славское, что во Львовской области.
Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовский ОГА Роман Матис в Facebook.
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Он отметил, что поезд будет курсировать в период с 15 декабря по 17 января.
Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), на Подзамче (11:01), во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и прибывать в Славское в 13:16.
В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Пидзамче (18:54), Коростени (22:22), а в Киев будет прибывать в 23:57.
Билеты вскоре появятся в продаже.
«Укрзализныця»
«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.
Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.
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