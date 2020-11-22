Поезд будет курсировать в период с 15 декабря по 17 января.

"Укрзализныця" назначила на праздничный период дополнительный поезд "Интерсити" из Киева на горнолыжный курорт Славское, что во Львовской области.

Об этом сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовский ОГА Роман Матис в Facebook.

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Он отметил, что поезд будет курсировать в период с 15 декабря по 17 января.

Из Киева он будет отправляться в 6:00 и будет останавливаться в Коростене (7:31), на Подзамче (11:01), во Львове (11:09) и в Стрые (12:19) и прибывать в Славское в 13:16.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 16:20 с остановками в Стрые (17:18), Львове (18:26), Пидзамче (18:54), Коростени (22:22), а в Киев будет прибывать в 23:57.

Билеты вскоре появятся в продаже.

«Укрзализныця»

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: УНИАН