Женщина ехала в Лондон, однако оказалась во Франции.

Если вы когда-нибудь путешествовали поездом поздно вечером после напряженного рабочего или беспокойного дня, то можете, конечно, задремать на несколько минут в своем кресле. Однако пропускали ли вы свою остановку из-за сна? Это не является чем-то редким, ведь может случиться с каждым. Однако для одной женщины это имело ужасные последствия, пишет Express.

Женщина, которую зовут Лотти, стала популярной после того, как рассказала в TikTok о том, как ехала поездом из Маргейта (Англия) к своему дому в Лондоне, но во время дороги заснула. Когда пассажирка проснулась, то на ее телефон пришло сообщение от оператора мобильной связи, в котором говорилось о том, что она находится во Франции.

По словам Лотти, когда она села в поезд, то прозвучало объявление о том, что на линии произошел пожар, поэтому это означало, что поезд не сможет остановиться на нескольких запланированных остановках.

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"Однако остановка Лотти не пострадала, поэтому она осталась в поезде и решила немного вздремнуть перед прибытием поезда в Лондон. Она рассказала, что не знает, как долго она спала, но ее разбудил телефон, который "жужжал" на ее коленях, указывая на то, что она получила текстовое сообщение", - рассказали в Express.

Сообщение, которое прислал оператор мобильной связи, начиналось так:

"Добро пожаловать во Францию".

После чего в сообщении Лотти говорилось о дополнительных расходах, с которыми она столкнется за пользование телефоном за рубежом и другая информация.

"Сесть на британский поезд, который не был Евростаром (международная высокоскоростная железнодорожная служба, соединяющая Великобританию с Францией, Бельгией и Нидерландами - УНИАН), и оказаться во Франции, безусловно, кажется странным, но оказывается, что есть достаточно простое объяснение того, где оказалась Лотти", - подчеркнули в издании.

Несмотря на то, что женщина не объяснила, как она оказалась во Франции, несколько человек сообщили, что поезд, вероятно, был перенаправлен в районе Дувра, поэтому ее телефонная сеть приняла сигнал из Франции, даже если она до сих пор была на территории Великобритании.

"По сути, ваш поезд будет объезжать Дувр, и когда вы будете проезжать мимо Самфир-Хоу, ваш телефон примет французский сигнал. Я железнодорожник, который регулярно с этим сталкивается", - отметил один из комментаторов.

Другой добавил:

"Я живу в Дувре; вас, видимо, перенаправили в эту сторону; часто переключается на французскую сеть между Дувром и Фолкстоном".

Третий человек отметил:

"Вы можете воспользоваться французскими сетями по всей прибрежной части Кента".

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