Устройства могут сработать на обычные вещи.

Сканеры в аэропорту, как правило, ищут оружие, особенно такое, которое не улавливается металлоискателями, и другие потенциальные угрозы. Однако существуют некоторые случайные вещи, на которые устройство также может сработать, сообщает компания Time Out.

Уточняется, что сканеры могут сработать на густые волосы, заколки для волос, пирсинг, проволоку в бюстгальтере и пот.

Устройства, которые проверяют багаж, испускают рентгеновские лучи, которые проходят через сумки и вычисляют плотность и массу содержимого, включая металлические, неметаллические и органические объекты. Все металлические вещи отличаются синим цветом, органические материалы - оранжевым, а более легкие металлы - зеленым.

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По данным компании, органические материалы, такие как еда, бумага, взрывчатые вещества и наркотики, помечаются на сканерах оранжевым цветом. Если в багаже будет замечено нечто подозрительное, служба безопасности это проверит. Отмечено, что существуют также сканеры КТ, которые предоставляют сотрудникам аэропорта поперечное сечение содержимого багажа.

"По сути, машины посылают миллиметровые волны внутрь пассажира. Волны проходят сквозь одежду и отражаются от кожи пассажира и возвращают изображение, которое интерпретируется машиной", - отметил доктор философии, автор книги "101 досмотр" Шон Малвини Редден.

Поясняется, что если волны идентифицируют что-то подозрительное (например, что-то, что вы оставили в кармане), машина поместит на аватар предупреждение, чтобы сотрудники службы безопасности знали, где это искать. Вот почему необходимо всегда снимать часы, ремни, монеты, ключи и устройства и складывать их в поддон.

Правила в аэропортах

Как писал УНИАН, ранее работник аэропорта назвал причину того, почему не надо привязывать ленточки к чемоданам. По его словам, это безобидное на первый взгляд действие может сыграть злую шутку.

Дело в том, что такой способ выделить свой багаж может создавать проблемы при сканировании. Из-за химического состава ткани сумку могут отправить на ручную проверку.

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