Лоукостер AnadoluJet будет летать по маршруту Анкара-Киев-Анкара четыре раза в неделю.

Турецкий лоукостер AnadoluJet, являющийся подразделением одного из крупнейших авиаперевозчиков мира Turkish Airlines, с 30 марта 2021 года впервые начнет полеты в Украину.

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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на украинское представительство авиакомпании.

Отмечается, что расписание предусматривает полеты по маршруту Анкара-Киев-Анкара четыре раза в неделю по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям в ночное время.

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прилетом в Киев в 02:30. Из Киева самолет будет вылетать в 03:25 и прилетать в Анкару в 05:25. Время в пути составит 2 часа.

Лоукост пока еще не открыл продажу билетов, тарифы в системы бронирования пообещали загрузить в ближайшее время.

Как и Turkish Airlines, AnadoluJet будет обслуживаться в киевском аэропорту "Борисполь".

На маршруте Анкара-Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким лоукостом - Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.

Особенностью AnadoluJet является упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса. Лоукост будет летать в Киев на Boeing 737-800 с максимальной загрузкой 189 мест. Такую рассадку использует крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair.

Правила въезда в Турцию для украинских туристов

На данный момент украинские туристы могут ездить в Турцию без визы, при наличии негативного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета, и страховки, покрывающей расходы на лечение COVID-19.

В начале марта турецкие власти продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, как минимум до 26 мая.

Одновременно со 2 марта в Турции после длительного карантина открылись рестораны.

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Автор: Марина Григоренко