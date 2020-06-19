Замки Львовщины передали в управление Минкультуры: это должно помочь спасти историческое наследие от разрушения

Речь идет о Подгорецком, Олесском, Золочевском замках, Пятничанской башне, монастыре капуцинов и костеле Св. Антония в поселке Олесько, а также костеле Воздвижения и Св. Иосифа в Подгорцах.

Старинные замки Львовской области передали в управление Министерства культуры и информационной политики.

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Об этом на своей странице в Facebook министр культуры Александр Ткаченко.

"Нам удалось вернуть в сферу управления министерства Подгорецкий, Олесский, Золочевский замки, Пятничанскую башню, монастырь капуцинов и костел Св. Антония в поселке Олесько, а также костел Воздвижения и Св. Иосифа в Подгорцах Львовской области", - написал Ткаченко.

При этом министр подчеркнул, что изменился субъект управления - от ОГА в сферу управления министерства, тогда как их государственный статус остается.

"Базовая проблема - местные ОГА, которым подчинялись эти памятники, не имеют достаточных денежных ресурсов для их поддержания в надлежащем состоянии. Они пользовались помещением, однако не могли инвестировать в развитие. Как следствие, происходило их разрушение. И это не только трещины на стенах. Риск ущерба для культурного наследия нашего государства - колоссальный. Экспозиции и ценности, которые там хранятся в ужасных условиях без надлежащей на это охраны", - пояснил Ткаченко.

По его словам, именно поэтому ОГА передали их в сферу управления МКИП. "Теперь мы в состоянии обеспечить должное содержание памятников за средства государственного бюджета. Ранее министерство не могло этого сделать, ведь памятники не были имуществом министерского подчинения. Теперь есть официальные основания на это. Ремонтировать надо. Состояние критическое! Проведем капитальные реставрационные работы. Подойдем полноценно: освещение, ремонт, охранная система, инфраструктура, промо, досуг и интерактив. Также привлечем меценатов", - добавил министр культуры.

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Параллельно, по словам Ткаченко, министерство разрабатывает план стратегического развития этих объектов.

"И речь идет не только о ремонте, который позволит полноценно эксплуатировать достопримечательности, но и об использовании их для бизнеса в сфере креативных индустрий: проведение фестивалей, съемка фильмов, рекламы, сериалов и других креативных проектов. Эти памятники имеют главное - атмосферу, антураж и дух украинской исторической культуры, поэтому, подойдя комплексно, мы вернем гордость для страны и превратим в настоящие туристические "магниты", - добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, в Дрогобыче (Львовская область) сейчас реставрируют колокольню одной из старейших деревянных церквей Украины.

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