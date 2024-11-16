Японская императорская семья вымирает в прямом и переносном смыслах.

В Японии в возрасте 101 года умерла старейшая представительница местного императорского дома принцесса Юрико. Об этом сообщает The Independent.

Юрико родилась 4 июня 1923 года, в 1941 году она стала женой принца Такахито, младшего брата печально известного императора Хирохито, который правил Японией во времена Второй мировой войны. На момент смерти в токийской больнице 15 ноября 2024 года принцесса Юрико была старейшей из до сих пор живых членов императорского дома Японии.

В марте Юрико перенесла инсульт и пневмонию. С тех пор была в реанимации и не выходила из нее. Ее общее состояние ухудшилось в течение последней недели. Причина смерти официально не называется, но по данным японских СМИ принцесса умерла от пневмонии.

Видео дня

При жизни Юрико воспитала пятерых детей. Вон разделяла увлечение своего мужа исследованиями истории древнего Ближнего Востока. Она также выполняла определенные официальные служебные обязанности и участвовала в благотворительной деятельности. Принцесса пережила не только своего мужа, который умер в 2016 году, но и всех трех их сыновей.

Смерть Юрико сокращает императорскую семью Японии до всего 16 живых членов, включая только четырех мужчин, что в очередной раз обостряет дискуссию о целесообразности сохранения престолонаследия только по мужской линии.

Кроме действующего императора в живых остается 88-летний принц Масахито, сын уже упомянутого императора Хирохито. Он является третьим в линии престолонаследия, и в силу возраста, вряд ли сможет взойти на престол.

Потенциально большие шансы стать императором имеет принц Фумихито - 58-летний младший брат действующего императора. Фумихито является первым в очереди на престол, поскольку действующий император имеет только одну дочь и совсем не имеет сыновей.

Самый молодой член императорского дома, 18-летний принц Хисахито, племянник действующего императора Нарухито, сейчас является вторым в очереди на престол. Он же является главной надеждой японских монархистов, поскольку ждать расширения императорского дома за счет новых потомков трех других живых мужчин этого клана уже бесполезно.

Такая ситуация создает серьезную проблему для монархической системы, которая не допускает императриц. Правительство обсуждает, как сохранить стабильность престолонаследия, не полагаясь на женщин.

Другие новости из Японии

Как писал УНИАН, в январе на конкурсе красоты "Мисс Япония" победила уроженка Украины Каролина Шиино. Это событие вызвало скандал в стране, поскольку не все японцы были в восторге от того, что девушка с европейским типом внешности стала официальной топ-красавицей Японии.

Уже через месяц Каролина отказалась от титула, но не из-за хейта, а из-за собственного неприемлемого поведения.

Также мы рассказывали, что Япония никак не может справиться с наплывом туристов. Японцы уже думают, как теперь ограничить этот поток.

Вас также могут заинтересовать новости: