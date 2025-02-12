Бельгийские авиадиспетчеры присоединились к общенациональной забастовке в знак протеста против бюджетной реформы.

Все коммерческие рейсы в Бельгию и из Бельгии в четверг, 13 марта 2025 года, были отменены, поскольку авиадиспетчеры планируют присоединиться к общенациональной забастовке против нового правительства.

Как пишет Pilitico, забастовка диспетчеров начнется утром в 6:45 (7:45 по Киеву) и продлится до 22:15 вечера (23:15 по Киеву), остановив все воздушное движение ниже 7500 метров в аэропортах Брюсселя, Шарлеруа, Льежа, Антверпена и Остенде.

Отмечается, что отмена всех вылетов из Брюсселя и Шарлеруа на 13 марта была объявлена ​​в понедельник из-за запланированной забастовки сотрудников службы обработки багажа и безопасности.

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Позднее профсоюз ACV Transcom объявил, что авиадиспетчеры также будут протестовать в знак солидарности с другими работниками, наиболее пострадавшими от нового плана бельгийского правительства по сокращению расходов на общественные услуги, включая пенсионную реформу.

Как сообщал УНИАН, летом 2024 года премьер-министр Бельгии Александр де Кроо (партия "Открытые фламандские либералы и демократы") подал в отставку после поражения на выборах.

После длительных коалиционных переговоров, в начале 2025 года было сформировано новое правительство Бельгии, возглавляемое победившей на выборах правой националистической партий "Новый фламандский альянс".

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