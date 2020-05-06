Спецрейс МАУ из Бангкока вылетит 13 мая - посольство

Билеты на спецрейс будут стоить 598 долларов, их можно приобрести на сайте авиакомпании.

Спецрейс авиакомпании "Международные авиалинии Украины" из Бангкока вылетит 13 мая.

Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в Таиланде.

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"По результатам проведенного посольством 3-4 мая опроса, сообщаем об осуществлении авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" специального коммерческого рейса PS1172 по маршруту Бангкок-Киев. Вылет запланирован из международного аэропорта "Суварнабхуми", города Бангкок 13 мая в 10:55", - говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты на спецрейс будут стоить 598 долларов, их можно приобрести на сайте авиакомпании.

"Посольство не формирует списки пассажиров на спецрейс – вылететь им смогут только те граждане, которые приобретут билет. Рекомендации о том, как можно добраться до Бангкока, прежде всего с о. Пхукет, о. Самуи/о.Пханган, Паттайи, мы предоставим дополнительно", - уточнили в посольстве.