Украина начинает выдавать электронные визы гражданам трех стран

Украинская е-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в области культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

МИД Украины заявляет, что начинает выдавать электронные визы для граждан Индии, Южной Африки и Филиппин.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"С 14 августа 2020 года МИД Украины начинает централизованное оформление украинских электронных виз (е-Виза) гражданам Индии, Южной Африки и Филиппин", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В частности, украинская е-Виза выдается для поездок в Украину с деловой, частной, туристической целью, для лечения, деятельности в сфере культуры, науки, образования, спорта, а также представителям иностранных СМИ.

Для ее оформления необходимо: зарегистрироваться на веб-платформе МИД (доступ открывается с 14 августа) и в режиме онлайн заполнить анкету, загрузить фотографию и сканированные копии документов (паспорт, приглашение и т.п.), оплатить банковской карточкой консульский сбор, а также получить готовую е-Визу на электронную почту (направляется в формате pdf).

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Для въезда нужно распечатать полученную е-Визу и предъявить вместе с паспортом пограничным органам Украины в пунктах пропуска через государственную границу.

В МИД преимуществами электронной Визы назвали дистанционную подачу документов в любое удобное время, получение такой визы без посещения консульского учреждения, возможность отслеживать онлайн состояние ее оформления, централизованное оформление всех е-Виз в МИД и постоянная информационная поддержка заявителей: evisa@mfa.gov.ua

В то же время для граждан указанных государств также остается в силе стандартный порядок оформления украинских виз в заграничных дипломатических учреждениях Украины.

Визы в Украину для иностранцев

Президент Владимир Зеленский одобрил безвизовый режим въезда в Украину для граждан шести стран с 1 августа 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

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Автор: Виталий Саенко