Зеленский отменил визы для китайских туристов

Безвиз вводится на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о временном безвизовом режиме для граждан Китая, въезжающих в Украину с туристической целью.

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Как сообщается на сайте Офиса президента, глава государства подписал соответствующий указ № 295/2020.

Как сообщают в ОП, указ призван способствовать развитию дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также активизации сотрудничества в туристической сфере.

Документ предусматривает введение безвизового режима въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней. Безвиз вводится на период с 1 августа 2020 года до 31 января 2021 года.

Кабмину поручено принять меры, вытекающие из текста указа.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне сообщалось, что в Китае из-за новой вспышки COVID-19 за четыре дня хотят протестировать шесть миллионов жителей.

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