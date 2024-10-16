"Пивные" экскурсии по барам Праги теперь будет запрещено проводить с 22:00 до 6:00.

Чешская столица Прага стабильно входит в списки лучших городов Европы для любителей пива. Популярный пенный напиток здесь невероятно вкусный, радует разнообразием сортов и при этом стоит сравнительно дешево. А потому неудивительно, что туда съезжаются толпы молодых людей в поисках алкоприключений. Однако, похоже, чешская столица от них окончательно устала.

Как сообщает The Guardian, власти Праги приняли решение запретить ночные туры по пабам, организованные туристическими агентствами, поскольку город хотчет привлекать "более культурных" туристов.

Как пояснил заместитель мэра Праги Зденек Гржиб, подобные экскурсии теперь будет запрещено проводить с 22:00 до 6:00.

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В свою очередь еще один заместитель мэра чешской столицы Иржи Поспишил отметил, что в городе хотят видеть "более культурных, более состоятельных туристов, а не тех, кто приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться".

Издание напоминает, что в 2023 году в Чехии было выпито 128 литров пива на душу населения, что является мировым рекордом, несмотря на устойчивое снижение этого показателя с момента начала пандемии COVID в 2020 году. В некоторых ресторанах страны пиво по-прежнему стоит дешевле воды, а многие пабы в историческом центре Праги, внесенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, предлагают знаменитый местный лагер менее чем за 3 евро за бокал.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Праги заявляли о планах запретить распивать алкоголь в ночное время на набережной реки Влтава, а также на остановках общественного транспорта, возле станций метро и на детских площадках.

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