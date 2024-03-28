Пивной столицей Европы неожиданно для многих признали испанский Мадрид, а самые приятные цены на пенный напиток – в испанкой Валенсии и португальском Порту.

Туристы путешествуют по миру соврешенно с разными целями. Для некоторых освновой целью поездки является желание отведать определенную еду или напитки.

Чтобы облегчить выбор следующего места отдыха фанатам известного пенного напитка, компания DFDS составила рейтинг лучших пивных направлений Европы.

Неожиданно для многих возглавила его испанская столица Мадрид, набравшая самый высокий суммарный балл по пяти показателям: качество баров, качество пива, упоминания в соцсетях, стоимость местного пива и общий уровень цен.

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Вторую строчку заняло более очевидное пивное направление – чешская столица Прага. Третья строчка досталась столицы Австрии Вене.

В то же время такие традиционные пивные страны, как Бельгия, Германия и Великобритания даже не попали в первую пятерку. Так, немецкие города Берлин и Мюнхен заняли 9-е и 17-е места, а бельгийская столица Брюссель оказалась на 7-м месте. Английский Манчестер замкнул двадцатку.

А вот городами Европы с самыми дешевыми ценами на местное пиво признали испанскую Валенсию и португальский Порту, где поллитровый бокал местного пива в пабе обойдется в 1,72 фунтов стерлингов (около 2 евро). Третью строчку занял чешский город Брно с ценой 1,73 фунта стерлингов.

Самое дорогое пиво – в нидерландской столице Амстердаме, где поллитровый бокал локального пива обходится в среднем в 5,16 фунтов стерлингов (около 6 евро).

При этом фанатам крафтового пива посоветовали отправляться в датскую столицу Копенгаген, а любителям элей – в столицу Исландии Рейкьявик. Наслаждаться стаутами советуют в Мадриде, а лагерами – в Вене.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Post Office Travel Money определили 15 самых бюджетных направлений для отдыха по всему миру в 2024 году. Возглавил его вьетнамский город Хойан, где суточные расходы с одного туриста оценили примерно в 60 евро.

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