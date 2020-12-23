Украинцы традиционно выбирают для работы Польшу, Чехию и Германию.

За последние шесть месяцев за рубежом на 40% вырос спрос на украинских рабочих.

Читайте такжеВ Германии провели масштабную операцию по расследованию нелегального трудоустройства украинокОб этом сообщает ТСН.uа.

"Самыми популярными странами среди украинских заробитчан являются традиционно Польша, Германия и Чехия", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте платформы открытых данных, в целом зарубежные работодатели разместили более 9,5 тысячи вакансий.

Самые востребованные профессии за рубежом

В соседней Польше в течение 2020 года чаще всего искали упаковщиков, портных и строителей.

В Германии наиболее востребованы сиделки, плиточники и сантехники.

А в Чехии чаще всего ищут сварщиков, электриков и водителей.

Что этому предшествовало

На границе фиксируют существенное увеличение граждан, которые возвращаются с заработков домой на новогодние праздники. Больше всего пассажиров традиционно на границе с Польшей и в Закарпатской области.

На заработки за границу в течение 2020 года, по официальным данным, выехали 61,9 тысячи украинцев. Больше всего граждан работает сейчас кроме Польши, на Кипре и в Либерии.

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Автор: УНИАН