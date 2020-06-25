В Париже открывается Эйфелева башня

Туристы и парижане с сегодняшнего дня снова смогут любоваться видом французской столицы с Эйфелевой башни.

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Она открывается после трехмесячного перерыва из-за коронавируса, но с некоторыми ограничениями, передает kommersant. Посетители самого известного памятника города не смогут воспользоваться лифтами до 1 июля, чтобы обеспечить безопасное расстояние между людьми и ограничить риск заражения. Самая верхняя часть башни пока останется закрытой для публики. «Чтобы гарантировать, что посетители не встретятся на лестнице, подъем будет осуществляться от восточной колонны и спуск - с западной», - сообщил оператор башни.

Ранее из-за коронавируса во Франции отменяли культурные мероприятия. Были закрыты Лувр и музей Орсэ, замки Версаля. Отменены представления в Парижской опере, концертном зале «Олимпия», театре «Одеон», Парижской филармонии, Центре Помпиду.