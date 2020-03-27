Перед закрытием границ: из французской Ниццы в Украину возвращаются 146 граждан - посол

Сегодня из Парижа ожидается вылет в Киев еще двух самолетов.

Из французской Ниццы в Киев возвращаются 146 украинских граждан.

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"Только что отправили спецрейс МАУ с Ниццы из 146 украинскими пассажирами на борту. В аэропорту развернули импровизированное мобильное рабочее место консула для оформления документов на возврат. На очереди сегодня еще два последних спецрейса из Парижа", - сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур в Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 марта, из Парижа в Киев прилетели 176 украинцев.

По состоянию на 25 марта за неделю из Французской Республики в Украину было отправлено свыше 1,4 тыс. украинских граждан.

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