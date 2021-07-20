Цель стратегии - необходимость изменить восприятие Украины в мире.

В Киеве презентовали коммуникационную стратегию продвижения Украины как популярного направления для иностранных туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, стратегию представили совместно Министерство иностранных дел, Министерство культуры и информационной политики Украины, Государственное агентство развития туризма (ДАРТ) и креативная школа Projector.

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив рассказала, что на сегодня, если говорить об Украине как о туристическом направлении, согласно исследованиям, проведенным при участии МИД, Украины фактически нет на туристической карте мира. "Хотя она начинает появляться на определенных рынках, как сейчас она появилась на рынке Саудовской Аравии", - сказала Олеськив.

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"Нам важно вообще сформировать, что такое Украина, а также изменить восприятие того, как собственно иностранцы воспринимают нас. Потому что мы ассоциируемся, к сожалению, до сих пор с коррупцией, с бедностью, разрухой, революцией и т.д.. Нам нужно менять и делать Украину туристической и привлекательной", - подчеркнула Олеськив.

Она считает, пока иностранцы не приедут в Украину, им будет трудно сформировать какое-то впечатление об Украине исключительно из туристических роликов.

"Туризм - это вообще путь, мостик именно к тому, чтобы изменить восприятие", - добавила она.

В связи с этим была лишь начата работа над системной коммуникацией.

"Мы говорим о том, что у нас есть несколько туристических продуктов, кластеров и туристов, с которыми мы будем работать. Это культурный путешественник (туризм ради приключений и развлечений) - это более молодые люди и это совершенно другая коммуникация по каждому из этих сегментов, и гастротуризм... Мы как раз обратили внимание на то, что именно наша гастрокультура существенно нас отличает от всех остальных", - сказала руководитель ДАРТ.

Также речь идет о городском туризме, но надо расширять географию и выходить за пределы треугольника Киев-Львов-Одесса. По ее словам, еще речь идет о природном потенциале и в частности об огромном потенциале природных парков Украины, о котором знают мало. Еще важно развивать религиозный туризм.

В свою очередь, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что с прошлого года фактически происходит перезапуск индустрии в Украине.

"Потому что не секрет, на протяжении многих лет к туризму в этой стране относились по остаточному принципу. Даже сфера туризма перекочевывала из разных ведомств в другие. Финансирования как такового не было. И о том, как на самом деле относились к сфере туризма, говорит тот факт, что у нас до сих пор нет туристического сателлитного счета. Что это значит? Что мы не можем посчитать, насколько весомым является вклад туризма в ВВП. Для сравнения, в таких странах как Грузия или Германия, там вклад в ВВП 8 или 9%. Это чрезвычайно много", - сказал Ткаченко.

Министр сказал, что в этом году в Украине начинается большое социологическое исследование для того, чтобы можно было понять, кто на самом деле в Украину въезжает, кто на самом деле является туристами. Это исследование необходимо для того, чтобы запустить в течение ближайших двух лет сателлитный счет.

Также он отметил, что идет работа над созданием инфраструктурных проектов в Украине. "Важно создать ячейки и специальные условия для того, чтобы инвесторы могли вкладывать средства именно в инфраструктуру, и в первую очередь в гостиничную инфраструктуру", - добавил Ткаченко.

Он сказал, что туристическая отрасль - это о презентации страны в мире.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала, что, несмотря на то, что Украина переживает внешнюю агрессию, она продолжает динамичное развитие вперед.

"Для МИД направление публичной дипломатии, положительной наративизации и положительного имиджа Украины является относительно новым: где-то шесть-семь лет назад был запущен департамент коммуникации и публичной дипломатии, цель которого - рассказывать об Украине не только в контексте тех вызовов, которые мы переживаем, а мы это каждый день делаем классической дипломатией, я имею в виду вопрос последствий войны и последствий оккупации, но в том числе и о потенциале страны. Потенциал как туристического государства, образовательный, научно-экспертный, гастромический, интеллектуальный потенциал, и о том всем, что мы вкладываем в то, какой является наша страна", - сказала Джапарова.

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Автор: Виталий Саенко