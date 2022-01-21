Терминал F закрыли 2 года назад после начала пандемии и значительного падения пассажиропотока.

В аэропорту "Борисполь" планируется открытие терминала F. Терминал будет открыт 27 марта 2022 года, вместе со стартом летней навигации.

Об этом заявила директор по коммуникациям предприятия Светлана Хирим-Гирей, сообщает Avianews.com.

В аэровокзальном комплексе F будут обслуживать пассажиров лоукостеров и авиакомпаний, которые специализируются на прямых перелетах из точки в точку. Сейчас аэропорт ведет переговоры с такими авиаперевозчиками о смене терминала, однако пока не готов огласить их список.

Ставки сборов в обоих терминалах F и D будут одинаковыми. Такой подход объяснили тем, что сборы регулируются законодательством, а оно не предусматривает отдельные ставки для разных терминалов.

Читайте такжеНазваны самые популярные аэропорты Украины (список)

Терминал F:

Терминал F впервые ввели в эксплуатацию в 2010 году. Это 2-этажное здание площадью 20 тыс. квадратных метров, которое предназначено для обслуживания только международных рейсов как на прилет, так и на вылет.

Терминал F закрыли 2 года назад после начала пандемии и значительного падения пассажиропотока. Для экономии средств все рейсы сосредоточили в терминале D.

Во время предыдущего этапа работы терминала F пассажиры жаловались на практически полное отсутствие магазинов и точек общественного питания. Задержки с открытием коммерческих зон были связаны с тем, что эти процедуры проходят с участием Фонда госимущества.

Здание имеет достаточное количество площадей для открытия кафе, ресторанов, магазинов, бизнес-зала. Однако аэропорту необходимо будет провести большую подготовительную работу, чтобы вся инфраструктура заработала к моменту запуска терминала.