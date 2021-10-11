Обе страны не признают популярную в Украине вакцину Коронавак, так что ограничения также коснуться привитых ею туристов.

Невакцинированные украинцы с 10 октября 2021 года не могут посещать Францию и Германию с туристической целью.

В частности, в минувшую пятницу Германия внесла Украину в список стран "высокого риска" из-за ситуации с COVID-19. Таким образом, с 10 октября 2021 года, независимо от цели путешествия, в страну попасть смогут только вакцинированные украинцы. Кроме того, перед прибытием в Германию они должны зарегистрироваться на сайте www.einreiseanmeldung.de и иметь при себе подтверждение регистрации при въезде.

При этом Германия признает только четыре вакцины:

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Johnson & Johnson

Так что привитых CoronaVac украинцев Германия приравнивает к невакцинированным.

Аналогичная ситуация и с Францией, которая в конце прошлой недели переместила Украину из "зеленой" зоны в "оранжевою". При этом въезд граждан Украины во Францию из стран "красной" и "оранжевой зоны" (в том числе при транзите из стран "красной" и "оранжевой" зоны) осуществляется только при "острой необходимости". Вакцинированные украинцы могут без проблем въезжать в страну.

Франция признает только такие вакцины от коронавируса:

Pfizer/Comirnaty

Moderna

AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield

Jansen/Johnson & Johnson

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2021 года Европейский Союз обновил список третьих стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции. Украина как минимум еще на две недели осталась в "зеленой" зоне, однако, как видим, это совершенно не помешало отдельным странам ЕС запретить въезд невакцинированным или вакцинированным Коронаваком украинцам уже сейчас.

Автор: Марина Григоренко