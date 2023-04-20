До сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы.

АО "Укрзализныця" впервые с 24 февраля открывает продажу билетов на регулярные рейсы дальнего сообщения в Покровск Донецкой области.

Как сообщила пресс-служба "Укрзализныци", до сих пор оттуда регулярно курсировали исключительно эвакуационные рейсы, а продажа была открыта исключительно на одностороннее сообщение – из Покровска во Львов и Киев, и на двустороннее пригородное сообщение с Днепром.

"С 28 апреля начнут курсирование беспересадочные группы вагонов в составе рейсов 86/234-233/85 Львов-Покровск-Львов и 80/234-233/79 Киев-Покровск-Киев", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что отправление из Львова ежедневно в 10:40, прибытие в Покровск в 13:00, обратный рейс в 14:15 с прибытием в 12:44. Отправление из столицы ежедневно в 23:05, прибытие в Покровск в 13:00, обратный рейс в 14:15 с прибытием в 05:54.

"Укрзализныця" и продажа билетов

18 апреля 2023 года "Укрзализныця" заявила о том, что изменила правила возврата за билеты. Отныне пассажиру будут возвращать полную стоимость за купе и половину за плацкарт при условии возврата билета на поезд не позднее чем за 6 часов до отправления.

Ранее соответствующая процедура была возможна только за 9 часов до отправления. Также будут возвращать полную стоимость билета, даже если пассажир опоздал на поезд (кроме билета на плацкарт). Ранее компания компенсировала лишь 10% от цены. Воспользоваться такой возможностью можно в течение первого часа и только в кассе.

Вас также могут заинтересовать новости: