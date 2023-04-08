Сегодня на всех железнодорожных вокзалах Украины объявят минуту молчания.

В субботу, 8 апреля, украинцы чтят память погибших людей, которых убила армия РФ во время теракта по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Год назад оккупанты ударили по нему ракетой "Точка У".

Об ужасе этого дня напомнил СтратКом ВСУ на своей странице в Telegram. В результате военного преступления РФ погиб 61 гражданский, еще 121 человек получил ранения.

"После начала широкомасштабного российского вторжения Краматорск стал крупным эвакуационным пунктом из районов боевых действий. Утром 8 апреля 2022 года на железнодорожном вокзале находилось около четырех тысяч человек, жители Донецкой, Луганской и Харьковской областей, которые ждали на эвакуационный поезд. В основном женщины и дети", - говорится в сообщении.

Уже в 10:30 прогремел первый взрыв - россияне ударили по людям управляемой ракетой 9М79-1, более известной как "Точка У". Ведомство напомнило о цинизме этого преступления, ведь на своей ракете оккупанты оставили надпись на русском "За детей". В ВСУ пообещали, что рано или поздно россияне предстанут за свои преступления перед международным судом.

В память о погибших сегодня на всех железнодорожных вокзалах Украины объявят минуту молчания в 10:30. Об этом сообщает "Укрзализныця" в социальной сети Facebook.

Там напомнили о вкладе, который сделали работники железной дороги для эвакуации людей из Краматорска.

"За несколько часов до атаки, ночью, железнодорожникам удалось вывести с Краматорского вокзала три поезда с эвакуированными. Они были отрезаны в результате вражеского удара по путепроводу вблизи станции Барвенково. Тогда эти рейсы стали спасительными для почти 4 тысяч пассажиров, а после атаки вокзал Краматорска был временно закрыт из-за повреждения", - сказано в сообщении.

Только шесть месяцев спустя благодаря усилиям украинских воинов движение поездов в Краматорск было возобновлено.

ООН признала причастность РФ к преступлению в Краматорске

Как сообщал УНИАН, 8 апреля 2022 года оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Во время обстрела на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные области Украины.

Уже 18 марта 2023 года Организация Объединенных Наций признала причастность РФ к ряду кровавых терактов, совершенных против Украины. В частности, речь идет об ударе по вокзалу в Краматорске, уничтожении авиацией драмтеатра в Мариуполе (16 марта 2022 года), а также об ударе по ТЦ в Кременчуге (27 июня 2022 года).

Вас также могут заинтересовать новости: