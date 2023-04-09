Поезд будет курсировать через день.

В воскресенье, 9 апреля, на вокзал Краматорска Донецкой области прибыл первый рейс нового поезда из Львова.

"В Краматорск прибыл первый рейс нового поезда №104/103 из Львова — с первой поездки заполнен на 100%! Украинский Краматорск полон жизни, несокрушимого мужества... и ожиданий правосудия для преступников, которое придет неотвратимо", – отметили в Укрзализныце.

Напомним, запуск поезда анонсировали 23 марта. Сообщалось, что рейс будет отправляться из Львова с 8 апреля. Поезд будет курсировать через день с отправлением из Львова в 18:35 и прибытием в Краматорск в 15:06.

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Российский теракт на вокзале Краматорска

8 апреля 2022 года, когда активно продолжалась эвакуация жителей Донецкой области в более безопасные регионы Украины, российские оккупанты нанесли удар "Точкой-У" по железнодорожному вокзалу Краматорска. В результате кровавого преступления россиян погиб 61 человек, еще 121 человек получил ранения.

В прошлом месяце Организация Объединенных Наций признала оккупантов причастными к ряду кровавых терактов в Украине, в частности, на вокзале Краматорска.

Вчера, 8 апреля, украинцы чтили память тех, кого россияне убили во время этой атаки.

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