Высадка/посадка пассажиров на станциях области также будет разрешена.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) возобновляет продажу билетов на поезда в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее с 10 апреля к «желтой» карантинной зоне.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

«Укрзализныця» возобновляет продажу билетов в Ивано-Франковскую область в связи с отнесением ее к «желтой» зоне карантина с 10 апреля», - написал он.

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Он отметил, что высадка/посадка пассажиров на станциях области также будет разрешена.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила с 10 апреля отменить «красный» уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области.

Коронавирус в Украине: карантин на Ивано-Франковщине

"Укрзализныця" с 26 февраля в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными карантинными ограничениями в Ивано-Франковской области приостанавила продажу билетов в направлении населенных пунктов области и в обратном направлении.

В Ивано-Франковской области из-за роста заболеваемости COVID-19 с 22 февраля усилен карантин. В регионе действовали ограничения "красной зоны".

С 25 февраля в области приостановили регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки на пригородном и городском транспорте. Также на Ивано-Франковщине было создано 16 блок-постов для предотвращения распространения коронавируса.

С 10 апреля в Ивано-Франковской области отменяется карантин "красной" зоны.

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Автор: Павел Степанец