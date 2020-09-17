Между Киевом и Харьковом будут курсировать три скорых поезда.

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование скорого поезда "Интерсити +" №724/723 Киев-Харьков.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Он будет отправляться в рейсы ежедневно с 25 сентября 2020 года и останавливаться на станциях Дарница, Миргород и Полтава Киевская. Пассажиров будут обслуживать электропоезда Hyundai. Всего между Киевом и Харьковом будут курсировать три скорых поезда.

Замена поезда

В связи с плановыми путевыми работами в период с 15 по 23 октября вместо поезда №724/723 Киев — Харьков будет курсировать поезд №720/719 Киев — Харьков. Из столицы он будет отправляться 15, 16, 18, 22 и 23 октября, из Харькова — 16, 17, 19, 23 и 24 октября. Этот поезд будет делать остановки в Борисполе, гребенке, Миргороде, Полтаве и на других станциях. После завершения ремонтных работ "Интерсити+" №724/723 Киев — Харьков возобновит курсирование.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты на поезд можно на официальном сайте компании и в железнодорожных кассах.

Коронавирус

Все пассажирские поезда проходят усиленную дезинфекционную обработку перед и после рейса. Скоростные поезда также оборудованы бактерицидными облучателями, которые осуществляют дополнительную дезинфекцию воздуха и обеззараживание поверхностей в салонах вагонов. Эти устройства используются по прибытии поезда в конечный пункт назначения на станцию Киев-Пассажирский, Дарница или в пункт оборота — исключительно после высадки пассажиров и закрытия входной двери.

Карантинные зоны

С 14 августа в Киеве, который попал в "желтую" зону, усилили карантинные ограничения.

С 17 августа 2020 года в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. В частности, до "красной" зоны отнесены: Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области; Кицманский район Черновицкой области.

Из-за эпидемической ситуации в стране на станциях Самбор, Дубно и Клевань с 17 августа осуществляется только высадка пассажиров без посадки.

С 24 августа 2020 года "Укрзализныця" изменила маршруты та закрыла продажу билетов на некоторых станциях.

11 сентября 2020 года "Укрзализныця" закрыла продажу билетов еще на шести станциях.

С 14 сентября "Укрзализныця" закрыла продажу билетов с железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1.

По состоянию на 16 сентября 2020 года "Укрзализныця" с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения почти 12 млн пассажиров, из них 3,9 млн - в летние месяцы.

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Автор: УНИАН