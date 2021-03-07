Кроме того, с введением в регионе усиленного карантина будет ограничена высадка-посадка пассажиров.

«Укрзализныця» с 8 марта приостанавливает продажу билетов на Закарпатье и одновременно с введением в регионе усиленного карантина ограничит высадку-посадку пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе перевозчика.

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«Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций об отнесении Закарпатской области к «красной» карантинной зоне, «Укрзализныця» с 8 марта и до конца действия усиленного карантина приостановит продажу билетов в указанный регион, а также ограничит высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта включительно», - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что до 8 марта включительно все пассажиры с приобретенными билетами смогут беспрепятственно выехать или добраться на Закарпатье по железной дороге.

Что этому предшествовало

В Закарпатской области с 8 марта устанавливается «красный» уровень эпидемической опасности в связи с активным распространением COVID-19 на территории региона.

На территории области будут действовать ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

По состоянию на 7 марта в «красную» зону эпидемической опасности по уровню распространения COVID-19 попали Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

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Автор: Тамара Отовская