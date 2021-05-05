Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 6 мая продлевает маршрут регионального поезда №701/702 Львов - Черновцы до Луцка.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ на своем сайте.
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Отмечается, что во Львов этот поезд будет прибывать по действующему расписанию, затем в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25.
Обратно поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.
Согласно сообщению, корректировка маршрута поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в селе Гаек на автодороге Львов - Луцк.
«Корректировка маршрута поезда в Луцк является актуальной, учитывая проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличение мобильности населения во время удлиненных выходных», - сказано в сообщении.
Что этому предшествовало
Ранее «Укрзализныця» сообщила, что теперь все поезда в стране курсируют по графику.
«Сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении», - сообщили УЗ.
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