Корректировка маршрута поможет разгрузить автодороги.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 6 мая продлевает маршрут регионального поезда №701/702 Львов - Черновцы до Луцка.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ на своем сайте.

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Отмечается, что во Львов этот поезд будет прибывать по действующему расписанию, затем в 09:51 будет отправляться в Луцк и прибывать на конечную станцию в 14:25.

Обратно поезд будет отправляться из Луцка в 14:45 и прибывать в Черновцы в 23:14.

Согласно сообщению, корректировка маршрута поможет разгрузить автодороги и уменьшить заторы, образовавшиеся из-за обвала автомобильного моста в селе Гаек на автодороге Львов - Луцк.

«Корректировка маршрута поезда в Луцк является актуальной, учитывая проблемы с автоперевозками на этом направлении и увеличение мобильности населения во время удлиненных выходных», - сказано в сообщении.

Что этому предшествовало

Ранее «Укрзализныця» сообщила, что теперь все поезда в стране курсируют по графику.

«Сейчас нет никаких карантинных ограничений в железнодорожном сообщении», - сообщили УЗ.

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Автор: Павел Степанец