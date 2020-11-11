Поезд сделает две остановки – на станциях Коростень и Подзамче.

Акционерная компания «Укрзализныця» назначила на 18 ноября дополнительный поезд «Интерсити+» (№705/706) сообщением Киев - Львов - Киев.

Согласно сообщению, поезд отправится со станции Киев-Пассажирский в 6:00 и прибудет во Львов в 11:09.

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В обратном направлении (из Львова) поезд отправится в 18:46 и прибудет на станцию Киев-Пассажирский в 23:53.

Отмечается, что поезд сделает две остановки – на станциях Коростень и Подзамче.

«Укрзализныця» - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает более 80% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

«Укрзализныця» с 1 ноября 2020 года уменьшила стоимость проезда в вагонах первого класса скоростных поездов «Интерсити+» на 15% во внутреннем сообщении.

По словам директора филиала «Пассажирская компания» Александра Перцовского, «Укрзализныця» до конца первого квартала 2021 года не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки.

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Автор: Павел Степанец