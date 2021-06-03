Поезда будут отправляться в Бердянск по четным числам, обратно - по нечетным.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 10 июня возобновляет курсирование поездов №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Эти поезда будут отправляться по четным числам, обратно - по нечетным.

«Отправление из Днепра в 22:50, прибытие в Бердянск в 8:23; отправление из Кривого Рога в 21:20, прибытие в Бердянск в 8:23», - сказано в сообщении.

«Укрзализныця» и поезда в Геническ

«Укрзализныця» в июне запускает два новых поезда к морю в Геническ (Херсонская область) из Кривого Рога, Днепра и Ивано-Франковска.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец