Кроме этого, на праздники УЗ продолжила маршрут скоростного поезда №779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на майские праздники назначит дополнительные рейсы 5 поездов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Читайте также«Укрзализныця» на майские праздники запустит 11 дополнительных поездов на Закарпатье

Отмечается, что на праздники назначены рейсы поездов: №29/30 Киев - Ужгород, №251/252 Харьков - Николаев, №774/773 Киев - Шостка, №781/782 Черкассы - Киев и №137/138 Хмельницкий - Лисичанск.

Кроме этого, на праздники УЗ продолжила маршрут скоростного поезда №779/780 Сумы - Киев до станции Винница.

Что этому предшествовало

16 апреля 2021 года и. о. главы правления компании Иван Юрик сообщил, что УЗ на майские праздники запустит 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.

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Автор: Павел Степанец