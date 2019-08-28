Slow travel в Закарпатье

С высоты птичьего полета взору открываются коричневые крыши зданий, синева водной глади бассейнов, изумрудная зелень облагороженных ландшафтов. Это «дело рук человека», плоским эллипсом растянувшееся в карпатском ущелье, с обеих сторон окутывает густой лес. Внимание! Сдаем явки и пароли: Закарпатье, село Нижнее Солотвино, санаторий «Деренивская Купель».

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Здесь определенно стоит остановиться, если едешь в Европу на автомобиле и есть желание передохнуть. Если ищешь, где провести выходные или длинный отпуск с детьми и пожилыми родителями. А для тех, кто давно мечтает о пресловутом европейском сервисе, попасть сюда – словно вытянуть козырную карту. Рейтинг «Деренивской Купели» на Booking – 8,9 баллов. И после двух дней там берусь утверждать, что комплекс этому полностью соответствует.

Как добраться?

С личным транспортом это не составит труда. От Ужгорода ехать 15 километров, от Мукачево – вдвое больше. В обоих случаях ехать будете по европейскому маршруту (трасса E-50), асфальт там нормальный, пассажиров не трясет, есть указатели на Нижнее Солотвино. Свернув в определенный момент с трассы, останется проехать три километра сквозь село до нужных ворот. В комплексе – бесплатные, круглосуточно охраняемые, парковки.

Если добираетесь с ж/д вокзала, рекомендую предварительно договориться о трансфере, а не брать такси на вокзале. Так дорога обойдется дешевле. «Из Ужгорода привести гостя будет стоить примерно 250 гривен, а из Мукачево – 350 гривен», – говорит заместитель директора по вопросам отельного сервиса Наталья Гилецкая.

Для сравнения: таксист на ж/д вокзале в Мукачево просил за дорогу в комплекс 600 гривен.

Где жить?

Глобально жилой фонд «Деренивской Купели» формируют три отеля. Первый «Апартамент-отель» открылся четыре года назад и ориентирован на семейный отдых. Сорок четыре «квартиры» с гостиной, спальней, кухней. Можно самостоятельно постирать вещи или приготовить обед. Правда, на территории комплекса магазинов нет, ближайший в пятнадцати-двадцати минут ходьбы – в селе. Поэтому рекомендую закупаться продуктами по дороге.

Второй отель «Ирис» открылся для постояльцев весной текущего года. Это современный отель на сто тридцать номеров. Вид из окон радует глаз, вне зависимости от стороны обзора (да, я проверяла у соседки). В номере есть интернет, спутниковое телевидение, сейф, мини-бар, банный халат и тапочки, средства гигиены и косметика (включая, пилочку для ногтей), фен.

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Мы поселились в «Ирисе» в пятницу, перед выходными. Но все равно, по словам администратора отеля, было заполнено меньше половины номеров. Заместитель директора по вопросам отельного сервиса Наталья Гилецкая обращает внимание, что «Ирис» открылся недавно: «Многие гости приезжали к нам в «Апартамент-отель» и знают нашу территорию, но об «Ирисе» не слышали. Будем это исправлять».

В свою очередь, руководитель проекта Андрей Погребняк добавляет: «Для нас главное – не набить гостиницу, а сохранить лицо и уровень сервиса».

Третий отель еще не открыт, в нем продолжаются внутренние реставрационные работы. Это будет отель уровня делюкс на пятьдесят номеров с собственным SPA, минеральной водой, спектром развлекательных услуг и т.п.

Где и что покушать?

За традиционной закарпатской кухней нужно идти в колыбу хутора «Деренивка». Пробовала здесь банош, и он был изумительным – густым, нежным и, к сожалению, оцененным мною не в должной степени. Ведь до баноша успела объесться другими аппетитными угощениями.

Хутор располагается чуть поодаль от центральной части комплекса. Благодаря этому здесь удается передать аутентичность Закарпатья. Здесь можно любоваться деревянными хатками, раскинувшимися среди густоты природы, чувствовать запах дымка от мангала. В хуторе есть банный чан для купания. Я предпочитаю в нем окунаться зимой, но ничто не мешает вам сделать это в другое время года.

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В ресторане оздоровительно-отельного компклекса «Ирис» мы завтракали, и большие панорамные окна зала только усиливали аппетит. Завтраки здесь – это стандартная шведская линия. Сыры и колбасы, яйца и каши, овощи и фрукты, творог, выпечка, орехи, чай и компоты. Среди столиков суетятся официанты с кофейниками, предлагая гостям горячий кофе.

Многое из того, что попадает гостям на стол, made in Derenivka. У них свои теплицы и хозяйственная часть, даже разводят форель в горном водоеме. Но меня, к примеру, особо впечатлило их сливочное масло. Мягкое, светло-желтое, с хорошо выраженным сливочным вкусом.

«Кстати, часть молочной продукции мы берем у монахов из мужского монастыря Ракошино», – с улыбкой рассказывает Андрей Погребняк.

Отдельно расположен еще один ресторан «Саламандра». В нем несколько залов, включая панорамный. Здесь есть терраса над водой, где особо приятно разместиться в вечернее время в окружении зажженных уличных фонарей. В воде вокруг ресторана – форельник. Предугадывая возможный вопрос, отвечаю – нет, в форельнике ловить рыбу нельзя. Но это возможно на другом участке в комплексе.

Ресторан «Саламандра» славится высокой кухней с авторским почерком. Можно заказать детское меню или меню для коррекции фигуры. В процессе разработки безлактозное меню. «Уникальность нашей кухни еще и в том, что мы все готовим на нашей минеральной природной воде. Насколько я знаю, такого больше нигде нет в украинских ресторанах», – говорит арт-директор компклекса Татьяна Ладжун.

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Средние цены в «Саламандре»: салаты (130/140 гривен), банош с брынзой (85 гривен), вареники с раками (175 гривен), крем-суп из лесных грибов (145 гривен), рибай с картофелем на вес (150 гривен/100 грамм), запеченный картофель с брынзой (55 гривен), 0,5 л пива (90-100 гривен). Особой славой пользуется домашнее мороженое с тыквенным маслом и тыквенными семечками (50 гривен), но я его так и не успела попробовать.

Рядом с рестораном находится бювет, где можно в любой момент набрать воды или просто зайти напиться.

Что за вода?

Вода – это отдельный разговор и достояние «Деренивской Купели». Директор по развитию проекта Дмитрий Шатерников рассказывает, что на территории компклекса есть несколько скважин разной глубины. Добывают воду трех видов – «Закарпатскую 1» (минеральная вода), «Закарпатскую 2» (термальная с высоким содержанием кремния), и питьевую «Деренивская Купель», которую, в отличие от предыдущих, можно пить ежедневно.

«Вода разливается тут же – у нас на территории компклекса свой завод. В закарпатском регионе все знают воду «Деренивская Купель». На рынке Украины бренд еще не очень известен, но, думаем, скоро о нем узнают», – добавляет Шатерников.

В свою очередь, руководитель проекта Андрей Погребняк обращает внимание на уникальность воды: «В Украине воды с таким содержания кремния, как у нас, больше нет. Наша вода эксклюзивная, ее аналоги – Vichy и Sandora с юга Франции. Кроме того, наша вода более чистая. В ней нет лишних элементов, непригодных для употребления. Ведь кремний – природный дезинфектор».

Какая территория?

«Деренивская Купель» растянулась более, чем на километр. Площадь компклекса – 14,5 га. А если посчитать еще и территорию завода по разливу воды и хозяйственную часть, то наберется и все 20 га. Благодаря таким размерам, у меня сложилось впечатление, что даже если постояльцы займут все номера, на территории «Деренивки» все равно можно будет найти уединенное местечко.

Общая ухоженность территории бросается в глаза сразу. Здесь чисто, зелено, современный ландшафт и богатый ботанический сад. В парке компклекса собраны тысячи редких деревьев, кустарников и цветов. Одних сакур 14 видов, а магнолий – три десятка. Есть еще отдельный розариум с сотней разновидностей роз. Кстати, по мнению руководителя проекта Андрея Погребняка, именно в розариуме лучше всего встречать рассветы в «Деренивской Купели».

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Ботаническим садом можно любоваться с марта до октября. Благоухание впечатлит даже тех, кто не отличит гортензию от гибискуса. Знаю, что говорю, сама такая. Кроме того, по всей территории парка расставлено два десятка скульптур заслуженных мастеров...

В общем, неудивительно, что ботанический сад «Деренивской Купели» давно перестал быть территорией для прогулок только постояльцев. Сюда приезжают погулять со всего Закарпатья. На одной из тропинок мы пересеклись с девушкой Ларисой, которая рассказала, как привезла в ботсад родителей на их «золотую свадьбу»: «Они у меня люди простые, привыкли на даче чем-то заниматься. А погуляли здесь, почувствовали культурный шок и колоссальное удовольствие».

Вход в ботсад стоит 50 гривен. Для жителей села Нижнее Солотвино – бесплатно. На вопрос журналистов, как это определить, Погребняк с улыбкой отвечает: «Местных мы всех знаем в лицо».

Прогулки по территории «Деренивской Купели» популярны в формате экскурсий для детей. На одну такую группу из областного специализированного детского пульмонологического санатория «Малятко» мы как раз и натолкнулись. Десяток детей разного возраста (от 8 до 11 лет) приехали погулять вместе с медсестрой и учителем. Для многих из них — это не первая поездка в «Деренивку». Дети веселые и шумные, наперебой рассказывают, что им тут понравилось, с радостью соглашаются сфотографироваться. Из эмоциональных детских возгласов делаю вывод – территория, конечно, нравится. Но все-таки куда больше привлекает… возможность поиграть в мини-гольф.

Мини-гольф в комплексе профессиональный – на таком проводятся международные чемпионаты. «Летом приезжает очень много групп с детьми именно поиграть. Хотя вообще локация популярна среди людей любого возраста, включая, пожилой», – отмечает арт-директор Татьяна Ладжун.

Что, в целом, со спортом и оздоровлением?

Помимо мини-гольфа, в комплексе два больших открытых теннисных корта, два поля для бадминтона, волейбольная площадка, настольный теннис и велопрокат.

В здании оздоровительно-отельного компклекса «Ирис» – фитнес-центр (тренажерный зал и зал для аэробики или йоги), закрытая аква-зона с бассейном и финской сауной. Также проводят процедуры для омоложения и очищения организма. Андрей Погрябняк отмечает, что их задача – развивать направление оздоровления: «Наш клиент – это достаточно успешный человек среднего уровня достатка. Он всегда занят, потому что много работает. Поэтому хочет не только отдохнуть, но и восстановить здоровье».

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Еще три бассейна работают в отдельном SPA-компклексе – основной (глубина 1,25-1,65 м), вокруг которого пару сотен лежаков и зонтики, гидромассажный (1 м), термальный с водой, содержащей кремний (1,3 м), чтобы в прямом смысле совместить приятное с полезным. Тут же три сауны (римская, финская и русская), массажные кабинеты, кафе-терраса.

Постояльцы «Ириса» могут посещать комплекс без дополнительных оплат. А вот гостям «Апартамент-отеля» это удовольствие обходится в 350 гривен/день.

Где развлекаться?

В «Ирисе» найдете боулинг и бильярд, караоке и лаундж-бар (детей, вдруг что, здесь можно оставить с аниматорами). Сама я в этот развлекательный центр ни разу не дошла, ведь релакс в окружении природы мне больше по вкусу. Но каждому свое.

Также в «Деренивской Купели» хватает партнеров, которые занимаются внешними экускурсионными турами. «Мы неоднократно делали туры выходного дня даже за рубеж. Допустим, можно поехать в Румынию на горнолыжный курорт», – рассказывает Погребняк.

Мы проводили в комплексе всего два дня, так что на Румынию не замахнулись. Но на несколько часов смотались в Ужгородский замок и посетили расположенный рядом с ним закарпатский музей народной архитектуры и быта. Дорога от компклекса до Ужгорода занимает 15 минут. Вход в замок сейчас стоит 45 гривен, в музей – 40 гривен. Отличный вариант прогуляться, послушать местные легенды в виртуозном исполнении гида, сделать несколько снимков на память, купить вкусный пряник местного производства и вернуться назад.

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Если остановитесь здесь на длительное время, прямо очень рекомендую занять себя еще чем-то, кроме вкусных трапез «Деренивки» и принятия солнечных ванн у бассейна. Иллюстративный пример – моя случайная собеседница из Киева по имени Вера, которая вместе с мужем и дочерью приехали сюда отдыхать в «Апартамент-отель». В прошлом году они заезжали сюда просто поужинать в ресторане, и территория приглянулась. Теперь же продлили отдых на две недели. «Цены недешевые, конечно. Особенно, на SPA-программы. Пилинг и массаж, который обошелся мне в Греции в 100 евро, здесь тоже стоит 100 долларов», – рассказывает она.

В плане сервиса, по ее наблюдениям, персонал очень старается. А благодаря огромной территории, есть где погулять с ребенком. Вместе с тем, девушка добавляет, что здесь «скучновато». Правда, в развлекательный центр они с семьей не ходили, да и за пределы отеля не выезжали. Поэтому, если вам нужны развлечения, не будьте, как Вера.

Гости «Деренивской купели» – кто они?

«Деренивка» должна была стать инвестиционным проектом для заработка. Так планировалось шестнадцать лет назад, когда все только начиналось. «Но со временем мы настолько прониклись территорией, что проект стал для нас имиджевым. И каждый элемент здесь – большой труд огромного количества людей», – говорит руководитель проекта Андрей Погребняк.

Именно поэтому, по его словам, долгое время «Деренивская купель» себя особо не рекламировала. Поставили перед собой задачу – наладить все процессы и выйти на серьезный уровень лучших европейских комплексов. За 16 лет в проект вложено уже более 50 млн евро. Это - общий объем инвестиций.

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В целом, все эти средства потрачены не зря. Затея удалась. Сейчас здесь отдыхают не только гости из центральной и западной Украины, но и граждане более 50-ти стран. Как ближайших к Закарпатью - Польша, Чехия, Словакия, Румыния, так и «экзотических» – Португалия, Индия, Испания, Швейцария и Швеция. На активность иностранных гостей очень повлияло открытие конференц-сервиса. Ведь, учитывая инфраструктуру комплекса, участники дипломатических и научных мероприятий, бизнес-конференций попали в место, где могли не только работать, но и прекрасно отдыхать.

«У нас довольно часто проходят международные переговоры. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин бывал частенько. МИД Венгрии как-то организовывало у нас конференцию», – рассказывает Андрей Погребняк.

Учитывая контингент гостей, в комплексе будут строить двухэтажную парковку на сто сорок мест с вертолетной площадкой (да, на вертолетах сюда уже прилетали). К концу будущего года парковка должны быть готова. В разговоре с журналистами Погребняк признается, мол, «сами завышаем себе планку». Но иначе они не могут, да и не хотят. Главная цель – быть закарпатским курортом международного значения.

Занимательные факты о «Деренивской Купели»

История «Деренивской Купели» начинается еще в 16-м веке. Территория побывала в составе шести государств, но своей водой место славилось всегда

Есть своя часовня Святой Александры, где местный священник проводит венчания, крестины, святит пасхальные корзины

Выращивают виноград и делают вино, которым угощают на фестивале молодого вина. Фестиваль проходит здесь же осенью (конец сентября-начало октября). Пару лет назад фестиваль собрал 7 тысяч гостей

Оборудовали арт-пространство, в котором выставляют и продают картины и авторские сувениры закарпатских мастеров

Создали зооуголок, в котором выхаживают больных животных (преимущественно – косуль)

Здесь бывал Леонид Кучма и Михаил Саакашвили, отдыхал Олег Винник. Постоянный постоялец – бывший посол Украины в Швейцарии Игорь Дир

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