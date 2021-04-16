Сейчас Закарпатскую область с остальными областями Украины соединяют 12 поездов.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на майские праздники запустит 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.

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Об этом сообщил и. о. главы правления компании Иван Юрик на брифинге в Верховной Раде.

«Скоро ожидаются пасхальные и майские праздники. Хочу проанонсировать, что мы будем запускать 11 дополнительных поездов в Закарпатье», - сказал он.

Юрик не уточнил, о каких именно поездах идет речь.

По его словам, сейчас Закарпатскую область с остальными областями Украины соединяют 12 поездов.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 11 апреля, после того, как Закарпатская область была выведена из «красной» зоны, возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в область.

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Автор: Павел Степанец