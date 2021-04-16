Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) на майские праздники запустит 11 дополнительных поездов в Закарпатскую область.
Читайте также«Укрзализныця» начала рейды против «безмасочников» на вокзалах и в поездах (видео)
Об этом сообщил и. о. главы правления компании Иван Юрик на брифинге в Верховной Раде.
«Скоро ожидаются пасхальные и майские праздники. Хочу проанонсировать, что мы будем запускать 11 дополнительных поездов в Закарпатье», - сказал он.
Юрик не уточнил, о каких именно поездах идет речь.
По его словам, сейчас Закарпатскую область с остальными областями Украины соединяют 12 поездов.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с 11 апреля, после того, как Закарпатская область была выведена из «красной» зоны, возобновила полноценное курсирование поездов дальнего следования в область.
Идеи для отдыха в Закарпатской области
- На Закарпатье в горы: тихий Воловец, живописный Синевир и курортный Пилипец
- Контрастный закарпатский уик-энд: взгляд бывалого туриста на Мукачево и Ужгород
- Slow travel в Закарпатье
- Полонина Боржава: идеальный хайкинг для начинающих и ценителей неспешных прогулок
- Осенние Карпаты: как покорить гордую и красивую гору Пикуй на границе двух областей
- Влюбиться за несколько дней. Чем может удивить старинное и современное Мукачево
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.