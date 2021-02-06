В ночь на 6 февраля в Днепропетровской области сошли с путей восемь вагонов грузового поезда.

В результате аварии возле железнодорожной станции Воскобойня «Укрзализныця» вынужденно изменила маршруты движения нескольких поездов.

Читайте такжеВ Кременчуге с рельсов сошли три цистерны: среди местных поползли слухи об опасном веществе (фото)Об этом сообщает пресс-служба УЗ в своем Telegram-канале.

В частности, поезда №116 Киев - Покровск - Бердянск, №12 Киев - Новоалексеевка, №38 Киев - Запорожье, №92 Одесса - Константиновка поочередно пропущены своим маршрутом через станцию ​​Днепр-Главный.

Указано, что поезда №54 Одесса - Днепр, №80 Киев - Днепр, №4 Ужгород - Запорожье, №42 Трускавец - Днепр и №86 Львов - Новоалексеевка следуют измененным маршрутом через станцию Кривой Рог-Сортировочный, Апостолово, Никополь, Запорожье.

Кроме того, организован специальный поезд для подвоза к станциям Днепр-Главный и Каменское-Пассажирское пассажиров с поезда №86 Львов - Новоалексеевка.

Также обеспечена пересадка на поезд №12 Киев - Новоалексеевка пассажиров, следующих до станций Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевка, с остальных поездов задерживаются.

«Решен вопрос по курсированию вышеупомянутых поездов в обратном направлении измененному маршруту», - говорится в сообщении.

Авария на железной дороге: подробности

В ночь на 6 февраля на железной дороге недалеко от станции Воскобойня в Днепропетровской области произошла авария – 8 из 57 вагонов грузового поезда сошли с путей.

В результате инцидента повреждены железнодорожные пути и электроопору. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.

Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.

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Автор: Катерина Шварц