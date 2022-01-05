Во время пересечения границы с этими странами можно использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дие".

Украинские COVID-сертификаты признали еще шесть стран мира, а именно Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"При пересечении границы с этими странами вы сможете использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в "Дие". Это будет касаться тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни или недавно выздоровел", - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что на сегодня в состав доверительной сети е-Здоровье ЕС входят 60 стран мира. В 2022 году, по данным ведомства, планируется, что состав цифровой сети расширится до 80 стран-участниц.

Ранее МИД Украины представил обновленную информацию о странах Европы, открытых для украинских туристов по состоянию на 30 декабря 2021 года, ввиду ситуации с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Коронавирус в Украине

За минувшие сутки 4 января в Украине обнаружено 4 571 больного COVID-19, в частности, заболели 210 детей и 112 медработников. С коронавирусной болезнью вчера госпитализировали 1 366 человек, умерли - 273, выздоровели - 8 439.

Читайте такжеТрижды вакцинированный президент Польши второй раз заболел COVID-19За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 3 682 659 человек; выздоровели - 3 491 793 человека; умерли - 96 709.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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