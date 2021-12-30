Министерство иностранных дел Украины представило обновленную информацию относительно стран Европы, открытых для украинских туристов по состоянию на 30 декабря 2021 года, учитывая ситуацию с распространением штамма коронавируса "Омикрон".
Обновленная инфографика об условиях путешествий в Европу опубликована в Telegram-канале Коронавірус_інфо.
Как видим, на данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении, или их комбинацию.
В то же время несколько стран вообще закрыли границы для туристов из Украины.
Читайте такжеГреция и Франция ужесточают ограничения из-за штамма "Омикрон" (фоторепортаж, видео)При этом следует учитывать, что часть стран Евросоюза признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.
В то же время, в МИД отмечают, что из-за штамма COVID-19 "Омикрон" страны чаще меняют правила въезда, поэтому перед поездкой следует обязательно ознакомиться с информацией на интерактивной карте МИД.
Между тем эксперты советуют отложить туристические поездки за границу до стабилизации ситуации.
Как ранее сообщал УНИАН, в Евросоюзе решили сократить срок действия COVID-сертификатов о вакцинации с 365 до 270 дней. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.