Из-за распространения штамма коронавируса "Омикрон" многие европейские страны ввели более жесткие карантинные ограничения.

Министерство иностранных дел Украины представило обновленную информацию относительно стран Европы, открытых для украинских туристов по состоянию на 30 декабря 2021 года, учитывая ситуацию с распространением штамма коронавируса "Омикрон".

Обновленная инфографика об условиях путешествий в Европу опубликована в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

Как видим, на данный момент для пересечения границы европейских стран в туристических целях, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить COVID-сертификат, отрицательные результаты теста или сертификат о выздоровлении, или их комбинацию.

В то же время несколько стран вообще закрыли границы для туристов из Украины.

Читайте такжеГреция и Франция ужесточают ограничения из-за штамма "Омикрон" (фоторепортаж, видео)При этом следует учитывать, что часть стран Евросоюза признает лишь четыре одобренные ЕС вакцины (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson и Moderna), а часть также CoronaVac и CoviShield, которые активно используются в Украине.

В то же время, в МИД отмечают, что из-за штамма COVID-19 "Омикрон" страны чаще меняют правила въезда, поэтому перед поездкой следует обязательно ознакомиться с информацией на интерактивной карте МИД.

Между тем эксперты советуют отложить туристические поездки за границу до стабилизации ситуации.

Как ранее сообщал УНИАН, в Евросоюзе решили сократить срок действия COVID-сертификатов о вакцинации с 365 до 270 дней. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2022 года.