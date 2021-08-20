COVID-сертификаты станут доступными, только когда устранят все технические проблемы с их выдачей в приложении.

Европейский Союз признал украинские COVID-сертификаты, поэтому, как только устранят технические моменты, в приложении "Дия" в разделе "услуги" можно будет сформировать COVID-сертификаты.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время брифинга.

"Необходимо установить приложение "Дия", перейти в раздел "Услуги", потому что в отличие от паспортов и водительских прав, COVID-сертификат - это услуга. Также нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись", — пояснил Федоров.

Читайте также10 новых функций в программе "Дия": какие услуги появились в приложенииОн подчеркнул, что для получения цифровой подписи не нужно ходить в государственные органы, а ее тоже можно сделать в приложении "Дия".

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в "Дии". Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд, и вы получаете подпись", — рассказал министр.

Сейчас на портале "Дия" указано, что услуга "COVID-сертификат" находится в стадии разработки.

Напомним, что для украинцев будут доступны в приложении "Дия" два COVID-сертификата, один из которых будет международный, а другой – внутренний.

Автор: Богдан Слуцкий