Авиасообщение должно увеличить экономические контакты между двумя странами.

Дипломаты Украины и Кувейта договариваются о начале прямого авиасообщения между странами, что позволит увеличить экономические контакты между двумя странами.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом шла речь во время встречи заместителя министра иностранных дел Дмитрия Сеника с послом Государства Кувейт в Украине Рашидом аль-Адвани.

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«Свободное движение туристических потоков и деловых контактов между Украиной и Кувейтом – один из приоритетов нашего двустороннего сотрудничества. Отмена нашей страной виз для граждан Кувейта стала одним из шагов в этом направлении», – отметил Сеник.

Так, собеседники выразили заинтересованность в дальнейшем развитии торгового и инвестиционного сотрудничества.

Заместитель министра отметил готовность украинской стороны к проведению в Киеве Пятого заседания совместной Межправительственной комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества в 2021 году после нормализации эпидемической ситуации.

Также Сеник подчеркнул заинтересованность Украины в увеличении кувейтскими партнерами инвестиционного портфолио в украинской экономике.

По данным МИД, товарооборот между Украиной и Кувейтом в 2019 году составил 42,4 млн долл. (рост на 109% по сравнению с 2018 годом). В январе-сентябре 2020 года двусторонний товарооборот составил 31,83 млн долл. (рост на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года).

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Автор: Виталий Саенко