Готовится подписание межправительственного соглашения о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19 между Украиной и Израилем.

Украина и Израиль работают над взаимным признанием свидетельств о вакцинации.

Как сообщает в Facebook Посольство Украины в Государстве Израиль, сегодня состоялась онлайн-встреча представителей министерств и ведомств Украины и Израиля (технических команд), задействованных в мероприятиях по внедрению "ковидных сертификатов" для путешествий за границу.

Стороны обменялись информацией о состоянии их проработки - приведение технического содержания сертификатов в соответствии с правилами обеих стран и нормами Всемирной организации здравоохранения.

Во время встреч с израильской стороной посол Украины Евгений Корнийчук отметил необходимость скорейшего, безусловного подписания межправительственного соглашения о взаимном признании паспортов вакцинации против COVID-19, что, среди прочего, позволит организовать безопасное посещение Украины израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Читайте такжеДля украинцев полностью открыты границы 14 стран ЕС: полный список"Проект указанного соглашения еще в мае был передан израильской стороной на согласование и фактически полностью проработан", - подчеркнул посол.

Посольство Украины находится в тесном контакте с представителями религиозных общин с целью обсуждения и согласования вопросов, связанных с нынешним паломничеством на могилу цадика Нахмана в г. Умань.

Как сообщал УНИАН, 18 июля гендиректор Минздрава Израиля Нахман Аш сообщил, что открытие страны для привитых и переболевших туристов снова откладывается на неопределенный срок из-за угрозы ввоза новых, более опасных штаммов коронавируса.

Автор: Виталий Саенко