Вопрос массового паломничества хасидов в Умань еще не решен и будет зависеть от уровня заболеваемости как в Израиле, так и в Украине.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш сообщил, что открытие страны для привитых и переболевших туристов вновь откладывается на неопределенный срок.

Аш также спрогнозировал, что в ближайшие дни число больных COVID-19 продолжит расти, сообщает Newsru.co.il.

Он попросил отменить поездки за границу, из-за угрозы ввоза в Израиль новых, более опасных штаммов вируса.

Аш сообщил, что будут рассматриваться меры по ограничению поездок за границу путем расширения списка запрещенных для посещения стран, либо ограничением авиарейсов.

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Кроме того, он заявил, что Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству заменить ранее принятый "знак торжеств" на полноценный "зеленый стандарт". То есть, разрешить посещать мероприятия в закрытых помещениях только привитым и переболевшим, а также лицам, которые могут предъявить отрицательный ПЦР-тест, полученный в течение 72 часов до мероприятия.

Гендиректор Минздрава сообщил, что уже на этой неделе в аптеках должны появиться наборы для проверки на инфицирование коронавирусом в домашних условиях.

Касательно традиционного массового паломничества в Умань Аш заявил, что Минздрав планирует обсудить этот вопрос с Министерством по делам религий и прийти к схеме, которая позволит "безопасное паломничество". Аш уточнил, что многое будет зависеть от уровня заболеваемости - как в Израиле, так и в Украине.

По официальным данным, с начала пандемии в Израиле было выявлено более 851,1 тыс. больных COVID-19, 6 тыс. 448 заболевших умерли.

В стране полностью вакцинированы около 56% населения страны и около 77% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили около 62% израильтян, более 84% взрослого населения.

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Автор: Виктория Токарева