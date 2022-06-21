Владельцы кафе тоже жалуются, что спроса нет, а работать в убыток никто не будет.

Несмотря на заверения оккупантов о туристической привлекательности Крыма, уже не первый сезон желающих отдохнуть на оккупированном полуострове мало. И причины - разные: от космических цен, плохого сервиса, милитаризации, нежелания платить агрессору и угроз ударить по Крымскому мосту.

Журналисты "Обозревателя" выяснили, почему же сами россияне не едут отдыхать в оккупированный ими Крым.

Отмечается, что, несмотря на старт пляжного сезона, крымские пляжи пусты. Многие кафе, киоски закрыты и начинать торговать не собираются.

"Да, туристов еще нет. Обычно мы уже вторую неделю июня начинаем работать, а в конце первого месяца лета уже сезон в разгаре. В этом году не знаю, что будет. До 1 июля точно не откроемся, а потом посмотрим", – рассказывает владелец нескольких торговых точек в Алуште.

Владельцы кафе тоже жалуются, что спроса нет, а работать в убыток никто не будет, поэтому пока не решаются открывать свои заведения.

"Русских, которые последние восемь лет являются основными отдыхающими здесь, отпугивает война в Украине, военные корабли неподалеку от пляжей, запуски ракет, которые хорошо видны как днем, так и в темное время", - говорится в материале.

Печальная ситуация в Судаке и в Феодосии, там набережные и пляжи стоят пустыми. Многие считают, что мало туристов из-за того, что на полуостров теперь не летают самолеты из России. Хотя очень надеются, что по Крымскому мосту к ним приедут отдыхающие на поездах.

"Слухи о том, что мост могут разрушить, очень напугали людей. Самолеты не летают, по мосту ехать страшно, на поезд билеты раскуплены. Ну, разве что пешком придут", – смеется местный пенсионер из Евпатории Дмитрий Павлов.

Крымские пансионаты и санатории сейчас заполняют за счет российских льготников.

Ранее сообщалось, что граждан Российской Федерации на турецких курортах этим летом будет в разы меньше. Такая ситуация сложилась из-за проблем с перелетами и российскими кредитными картами.

Вас также могут заинтересовать новости: