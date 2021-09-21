Чаще путешествовали в Карпаты, а почти половина - на курорты Азовского и Черного морей.

Каждый третий украинец за последние два года путешествовал своим государством как турист.

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованного на ее сайте.

32% опрошенных отметили, что за последние два года путешествовали по Украине с целью туризма. 68% - не имели такого опыта.

Больше всего путешествовали по Украине жители Киева и молодежь: относительно больше тех, кто путешествовал, среди жителей Киева, молодых респондентов, более состоятельных и тех, то имеет и часто водит авто. Самыми популярными направлениями для путешествий являются Карпаты (55%) и морские курорты юга (48%). К природным достопримечательностям путешествовали 37%, в интересные города Украины – 26%, в места исторических событий, сражений - 17%.

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Также опрос показал, что большинство владельцев авто (77%) готовы пользоваться платными автомагистралями, если они будут качественнее, безопаснее и будут иметь ограничение скорости 130 км/ч.

Было опрошено население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.

Сроки проведения: 10-13 сентября 2021 года.

Напомним, как писал УНИАН, летом 2021 года украинцы путешествовали активнее, чем до пандемии, даже несмотря на то, что сейчас открылись далеко не все популярные маршруты.

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Автор: Дмитрий Хилюк